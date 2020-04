Con todo el mundo -que puede- teletrabajando desde su casa, las reuniones vía videollamada están a la orden del día. La mayoría de los portátiles vienen con una cámara web incorporada, pero los ordenadores de mesa suelen requerir de un dispositivo externo.

Y la venta de webcams se ha disparado y están volviéndose un tanto difíciles de encontrar. Según la agencia de medición de compras NPD Group, las ventas de cámaras web han aumentado un 179% durante las primeras tres semanas de marzo respecto al mismo período del año anterior. No son las únicas: las ventas de PC han subido un 40%, las de teclados un 64% y las de monitores un 138%.

Además, muchos proveedores han detectado que en plataformas como Amazon los vendedores han subido considerablemente su precio. Por ejemplo, en este artículo de The Verge citan la cámara web Logitech C270, una webcam HD básica que suele costar en torno a los 25 dólares y que ahora su precio llega hasta los 178,90 dólares. En España, en la web de la marca la venden por 34,99 euros, aunque está agotada -igual que en Amazon España-.

Precios de la Logitech C270. 20BITS Precios de la Logitech C270.

Y si nos vamos a la gama alta, como puede ser la C930e de la misma firma que suele costar unos 130 dólares, la cosa llega a subir hasta los 318,90 dólares. En España Logitech la vende por 139 euros y en amazon.es llegan a pedir 368,85 euros, eso sí, en ambos casos no parece que hay desabastecimiento -aunque puede tardar en torno a una semana en llegar-.

Precios de la Logitech C930e. 20BITS Precios de la Logitech C930e.

En el caso de otros vendedores como el ecommerce PC Componentes encontramos que, si bien los precios se mantienen, la plataforma no tiene stock disponible: no importa que sean las que cuestan 10 euros o las que cuestas 200 euros, en el apartado ‘Disponibilidad’ todas están con el atributo ‘Sin fecha exacta de entrada’. Es decir, que no hay.

Las cámaras en PC Componentes están agotadas. 20BITS Las cámaras en PC Componentes están agotadas.