Tras varios días de reclamos por el monto que cobran los comercios por el pago de

servicios, ayer intervino Defensa al Consumidor y notificó a los responsables de que

está prohibido cobrar dinero extra.

Desde el organismo advirtieron a la población que esta práctica que se lleva adelante

desde hace mucho tiempo es ilegal. El servicio en las empresas Pago Fácil y

Rapipago es gratuito y no se debe abonar nada más que el valor de la boleta de

servicio o la recarga que se realiza.

Si bien está prohibido el cobro de montos extra, hasta ahora habían sido sumas

considerables, entre 5 y 10, y hasta 20 pesos, pero en los últimos días estas cifras

excedieron, según las denuncias de clientes, hasta los 200 pesos. En otros locales

utilizan la modalidad de cobrar un porcentaje del valor de la factura que se abona,

mientras que otros cobran hasta ciertos límites un monto y se repite en la suma

general. Esta práctica, “aceptada” por los usuarios hasta ahora generó intenso

malestar desde el pasado lunes y obligó la intervención del área responsable de

controlar el cobro ilegal de dinero.

La cantidad de denuncias que realizaron los clientes también fue el detonante para el

operativo, inspecciones y remisión de la información a la AFIP.

Ayer, el cuerpo de inspectores del organismo inició verificaciones en conjunto con

inspectores de la Administración General de Rentas con el fin de determinar la

existencia de esta práctica ilegal y abusiva. Según dieron a conocer desde Defensa

al Consumidor, “esto se debe a las denuncias formuladas por los consumidores a

través de los canales digitales y habiéndose tomado conocimiento de que algunas

agencias cobran, incluso, hasta un porcentaje de cada boleta que percibe, lo cual

también es ilegal”.

Además, señalaron que “en todos los casos se dará intervención a AFIP y que serán

implacables ante todos los comerciantes inescrupulosos que pretendan incrementar

sus ganancias a costa de los consumidores en estos tiempos de crisis sanitaria y

poniendo en marcha en forma inmediata los sumarios administrativos respectivos”.

En relación con las medidas que se adoptarán con los responsables de los comercios

que realizaron la infracción, María Florencia Agüero Birocco, directora de Defensa al

Consumidor, explicó: “Vamos a transferir las denuncias a AFIP para que tenga un

doble control, por no facturación y violación a las normas de protección de los

consumidores. Hay carteles pegados donde dice que ellos están cumpliendo el deber

de información al decir el costo del servicio, hay carteles de 10 pesos, 20 y

justamente esta es la infracción, porque el artículo 4 de la ley de Defensa al

Consumidor establece que los comerciantes deben dar información cierta, clara y

detallada y esta es información falaz, porque no está fundamentada en el contrato.

Por otro lado infringen, porque las plataformas de estas empresas en sus páginas

web dicen que el servicio es gratuito”.

La funcionaria aseguró que a partir de ahora continuarán con los operativos de

control en los comercios del rubro.

Para denuncias

Se puede denunciar este tipo de hechos a través de los canales de denuncia como el

formulario online: http://bit.ly/defensaconsumidor; correo electrónico:

defensadelconsumidor@catamarca.gov.ar; en las páginas de Facebook: Defensa del

Consumidor Catamarca o Ministerio de Industria Comercio y Empleo

