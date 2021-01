Música

A través de su cuenta de instagram, Lana del Rey mostró el backstage de su nuevo video “Chemtrails over the country club”, el tema que le da nombre a su nuevo disco.

El álbum saldrá el 19 de marzo, luego que el lanzamiento se atrasará varias veces por la pandemia del coronavirus.

Este será el séptimo álbum de estudio de la cantante y tendrá 11 temas, entre ellos, Let me love you like a woman, el primer corte de difusión.

“Este es el primer álbum que sabía lo que quería que fuera, pero no sabía cómo llegar ahí … escribí un par de canciones, la canción del título y otra llamada ‘Love Song’ y supe lo que era mi álbum y supe a dónde quería ir”, explicó Lana.

Podés ver sus posteos acá

Yamila Pagani