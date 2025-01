Música

Varios artistas se presentarán en el concierto benéfico FireAid, por ahora están confirmados: Billie Eilish, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Gwen Stefani, P!NK, Sting, Green Day, Katy Perry y Rod Stewart, entre otros.

Two venues. One night. Your favorite artists coming together for music & solidarity. Shows start at 6pm. Tickets go on sale January 22nd at noon PST. Donations can be made via the link in our bio. Stay tuned for more artist announcements in the coming days. pic.twitter.com/bJvhcdxNZk

— FireAidLA (@FireAidLA) January 16, 2025