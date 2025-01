Música

La banda de Chicago lanzó el primer adelanto de su próximo disco, «And the Adjacent Possible», acompañado de video creado con 64 teléfonos.

OK Go publicó un nuevo single, “A Stone Only Rolls Downhill”, junto con un innovador video dirigido por el líder de la banda Damian Kulash, con la colaboración de Chris Buongiorno. El clip fue grabado en 64 fragmentos de una sola toma, reproducidos en 64 teléfonos individuales.

“Es la versión más humana y casera de una pantalla dividida que se nos ocurrió. En lugar de utilizar la magia digital para pegar varios vídeos juntos, grabamos un vídeo para cada una de varias docenas de teléfonos y los colocamos, uno al lado del otro, como un mosaico de pantallas. Una única imagen emerge de todas estas piezas separadas que a veces funcionan en armonía y a veces en discordia: las muchas partes contradictorias de nosotros mismos luchando por fusionarse como un todo único”, declaró Kulash.

[embedded content]

La canción es el primer adelanto de su próximo quinto álbum de estudio And the Adjacent Possible, que se lanzará este año.

La banda ganadora del premio GRAMMY a mejor video por “Here It Goes Again”, también anunció que se embarcará en una gira por Norteamérica a partir de abril.