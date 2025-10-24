PROPUESTA DE JAZZ FUSIÓN

El ciclo de acústicos Lado B vuelve este jueves 30 de octubre con la presentación de la banda Llamón Fusión, esta vez en nuevo espacio: en la Escuela de Orfebrería, en Acosta Villafañe 1610 de la capital de Catamarca.

Llamón Fusión es un proyecto musical impulsado por la libertad de expresión y la necesidad de comunicar, transmitir, y sentir. Unidos por la música y el arte, Llamón es un proyecto relativamente joven que ya tocó en distintos lugares del NOA, incluido en el 3er Festival de Jazz de Catamarca, compartiendo escenario con Javier Malosetti.

Sus intenciones musicales denotan la diversidad de ritmos, armonías e interpretaciones meticulosamente personales, dejando así las barreras y prejuicios musicales de lado. En él se hacen presentes distintos tipos de estilos, como la música afro, bossa nova, reggae, samba, funk, etc. Aunque lo más importante es la improvisación y el lenguaje de cada uno, lo que es asociado con el jazz.

La banda está integrada por los músicos Mirko Bustos (bajo y voz), Sergio Páez (saxo tenor y alto), Agustín Arias (guitarra), Roy Fil (batería) y Joaquín Falca (guitarra).

El ciclo de acústicos Lado B es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, con la organización de la Secretaría de Gestión Cultural y busca brindar un espacio a artistas emergentes, promoviendo la diversidad de géneros musicales. El ingreso al concierto se realizará mediante un bono contribución de $8.000.