Un importante hallazgo tuvo lugar semanas atrás en el paraje Agua de las Palomas, en Aconquija, departamento Andalgalá donde un baqueano, durante una recorrida habitual en busca de sus animales, se topó con restos fósiles que pertenecen a un ejemplar de Mylodon, una especie de gran tamaño que habitó la región durante la era del Pleistoceno.

El vecino dio aviso del descubrimiento a las autoridades y desde la Dirección Provincial de Antropología se trasladaron al lugar para coordinar las tareas de relevamiento y resguardo del material.

Leonardo Faryluk, técnico de la Dirección de Antropología, explicó que si bien no se logró recuperar el cuerpo completo, el hallazgo incluye piezas de gran valor científico, entre ellas un maxilar con dientes, fémur, costillas, vértebras y una pierna casi completa.

El Mylodon, conocido también como perezoso gigante, era un mamífero de gran porte que podía alcanzar hasta tres metros de altura y superar los tres mil kilogramos de peso. Contaba con garras largas y un pelaje espeso, adaptado a las condiciones de su entorno. Su dentadura, con dientes especialmente diseñados para morder y triturar vegetales, lo identifica como un herbívoro integrante de la megafauna sudamericana.

Este hallazgo aporta una valiosa evidencia sobre la presencia de especies prehistóricas en el territorio catamarqueño y abre nuevas líneas de investigación para comprender mejor la fauna que habitó la región hace miles de años.