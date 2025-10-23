Durante la mañana de este jueves 23 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita el Colegio Enrique Hood, en el marco del recorrido por instituciones privadas y organismos públicos.

El patio interno de la institución educativa fue el escenario dispuesto para recibir con mucha alegría a la Madre Morena. Allí, los alumnos, docentes, directivos y demás personal rezaron y cantaron para homenajearla con el corazón abierto en esta jornada especial.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, explicó a la comunidad educativa que la visita de la Madre de Jesús en su advocación del Valle se realiza como preparación para la celebración de las fiestas de la Inmaculada Concepción, que se desarrollarán desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

Ese día, “en la procesión, le vamos a pedir que nos siga cuidando, que nos siga acompañando y guiando como Madre, al igual que nuestras madres”, dijo, agregando que “Ella va a quedar acá para que ustedes se acerquen, le recen, le hablen. Y ahora le vamos a hacer una oración para que nos cuide a todos”.

Como cierre del recibimiento a la Virgen, se rezó el Padrenuestro y el Avemaría y el padre Cabrera impartió la bendición final.

En la Municipalidad de la Capital

También en esta misma mañana, la Virgen del Valle llegó a la sede del gobierno municipal de San Fernando del Valle de Catamarca, ubicada sobre calle La Rioja al 600, en el predio de la antigua estación de trenes.

Llevada en brazos por el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, la Sagrada Imagen recorrió las distintas oficinas derramando su bendición a todas las personas que allí se desempeñan.

Luego fue colocada en el altar preparado con el escudo de la Santa Sede, globos y gallardetes amarillos y blancos.

Tras la proclamación y reflexión del Evangelio del día, el presbítero dijo que “en este lugar trabajan muchos, todos vienen con distintas situaciones, de familia o de forma personal, y entre todos sería bueno ayudarnos. Recuerden que somos hermanos, no importa credo, color de piel, ni apellido, importa que el otro es mi hermano, el otro me necesita, el otro es una oportunidad para mí porque me ayuda, me engrandece como persona. Eso es lo que nunca debo olvidarme”.

“Por eso está la Virgen acá visitándonos y lo que va a hacer Ella es escucharlos y después todo eso lo va a llevar a su Hijo Jesús”, afirmó, apuntando respecto del lugar que “acá venía gente para viajar, venía gente con mucha ilusión y bajaba y subía por acá con la misma expectativa. Y hoy este mismo lugar se ha convertido en un espacio donde entran buscando algo. Ojalá ustedes los puedan ayudar siempre a encontrar ese auxilio que ellos necesitan”.

Luego del rezo del Padrenuestro y del Avemaría, todos los presentes recibieron la bendición.

CRONOGRAMA

Viernes 24

7:30 a 12:00 ATEC (fábrica de ropa de trabajo) Parque Industrial El Pantanillo.

8:30 a 18.00 Nodo Tecnológico.