Continuando su recorrido por instituciones de Valle Viejo, durante la tarde de este miércoles 22 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visitó la Escuela José Cubas ubicada la ciudad de San Isidro.

En un clima de fiesta total, fue recibida por alumnos, docentes, directivos y demás personal, quienes la homenajearon con canciones y elevaron plegarias a Dios por su intercesión maternal.

Previamente, llegó a la Escuela Anexo José Cubas donde también le tributaron honores. En la oportunidad, la Hermana Malena, de la Orden del Verbo Encarnado, destacó la gracia de tener en Catamarca la presencia de la Madre de Jesús en su advocación del Valle.

En horas del mediodía, proveniente de la Municipalidad de Valle Viejo, la Madre Morena llevó su bendición a la casa de las Hermanas de la Orden del Verbo, acompañada por personal de la Guardia Urbana y de Tránsito de la Municipalidad de Valle Viejo. Con devoción fue recibida por las religiosas que trabajan pastoralmente en la comunidad chacarera.