La técnica infalible para recuperar el efecto antiadherente de la sartén

A la hora de cocinar la sartén es uno de los elementos más importante y, por esta razón, es indispensable que ésta se encuentra en las mejores condiciones

La sartén de teflón no sólo es una excelente herramienta a la hora de cocinar sino que además suelen durar muchísimos años. Pero si no se tienen los recaudos correspondientes ésta podría perder su efecto antiadherente. Por eso, te contamos el truco para que esto no ocurra.

¿Alguna vez te pasó de estar cocinando y que la comida se pegue a la sartén? Definitivamente esto puede arruinar cualquier comida y por eso es indispensable llegar a que esto ocurra. Si tu sartén perdió su efecto antiadherente los siguientes tips te serán de gran ayuda.

Si alguna de tus sartenes aún está en buenas condiciones podes recuperar su efecto antiadherente con el siguiente truco. Pero primero vas a necesitar algunas cosas:

– Aceite de oliva

– 1 taza de sal de grano

– Papel de cocina

A continuación, el paso a paso:

1. Coloca un poco de aceite en el papel de cocina y úntalo sobre tu sartén. ¡Atención! No mojes demasiado, simplemente bastan unas gotitas.

2. Después prende a fuego lento la hornalla y coloca el sartén.

3. Verte la sal y calenta durante unos minutos hasta que notes que la sal empieza a tomar un color oscuro.

4. Mientras haces eso mové constantemente con una espátula de madera, saltea y mové de un lado a otro la sal.

5. Una vez que la sal se haya puesto oscura, apagá el fuego, retirará y tirala a la basura.

6. Ahora, volvé a pasar aceite con un pedazo de papel de cocina.

¡Listo! Tu sartén quedará como nuevo y estará listo para volver a usarse.

