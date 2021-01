Damián de Santo, polémico: "Prefiero salir y contagiarme a quedarme en casa y morirme de la angustia"

21 enero, 2021 18:53

El actor Damián de Santo apuntó contra las medidas restrictivas por la pandemia. “Psicológicamente afecta un montón”, afirmó. Qué dijo sobre las vacunas.

Damián de Santo pidió una flexibilización de las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia. En diálogo con Intrusos, el actor se refirió a las graves consecuencias psicológicas que provoca el encierro.

“No vamos a laburar nunca más, se termina el mundo. ¿Quién va a laburar nomás? ¿El que produce alimentos? ¿Con qué plata se lo van a comprar si (la gente) no tiene trabajo?”, planteó. Y aseguró: “Psicológicamente afecta un montón. Yo prefiero salir, contagiarme y que sea lo que Dios quiera a quedarme en casa, morirme de la angustia y arruinarle la vida a mi familia por mi amargura y falta de proyectos”.

En el mismo sentido el artista, al ser consultado acerca de si se aplicaría la vacuna contra el coronavirus señaló que solo lo haría si fuera obligatorio y que le gustaría que hubiera más información de parte de la ANMAT y la OMS al respecto. Y sentenció: “Voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos. Tienen más futuro que yo y quiero que esperen a ver qué me pasa a mí con la vacuna”.

Por otra parte De Santo se refirió al hecho de que, como la vacuna fue aprobada en poco tiempo, no se conoce al 100% las eventuales consecuencias que podría traer. “Es probable que a mitad de año les empiece a pasar cosas a los que se vacunaron a principios de año. De alguna manera el mundo nos usa como conejillos de indias. No me extrañaría que seamos el sector del mundo donde se prueben las primeras vacunas sin los resultados necesarios”, cerró.

