Música

Tras su llegada a la lista de récords de ventas en el Reino Unido, Taylor Swift se encontró nada menos que con los Beatles en la carrera por mantener «Midnights» en el número 1.

Mientras el tema principal de ‘Midnights’, “Anti-Hero”, lidera la lista oficial de singles, Taylor Swift tiene una dura competencia.

En el número 2, la reentrada más alta posible de esta semana podría venir por parte de los Beatles, con una nueva reedición especial de lujo de ‘Revolver’, el séptimo álbum de estudio de los “fabulosos cuatro”, considerado un punto de inflexión en su carrera. ‘Revolver’ debutó originalmente en el número 1 tras su lanzamiento en 1966.

Michael Ball y Alfie Boe se unen de nuevo en Together In Vegas (3), que podría convertirse en su cuarto álbum consecutivo en el Top 3 como dúo. Les sigue el aclamado DJ británico Fred, que tras producir éxitos para artistas como Ed Sheeran y Stormzy, está cerca de conseguir su primer álbum en el Top 10 del Reino Unido con ‘Actual Life 3’ (4), y la banda de rock británica Massive Weapons con ‘Triggered’ (5).

Otras entradas en el Top 10 parecen ser la nueva colección de grandes éxitos de Foo Fighters, ‘The Essential’ (6), el quinto álbum de Tom Odell, ‘Best Day Of My Life’ (7), el ambicioso triple álbum de Paul Weller, ‘Will Of The People’ (8), y ‘Heart & Soul’ de Blue (10), que podría convertirse en el primer álbum de la boyband en el Top 10 del Reino Unido desde 2004.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –