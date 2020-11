22 noviembre, 2020 8:15

Fernando Burlando se enteró en vivo de un consejo que le dió Jimena Monteverde a su pareja Barby Franco, en La Noche de Mirtha, y se quedó sin palabras.

En la noche del sábado, La Noche de Mirtha, conducido por Juana Viale, tuvo una mesa de lujo, con la presencia del conductor y periodista Fabián Doman, el doctor Alberto Cormillot y el abogado Fernando Burlando quien estuvo acompañado por su pareja la modelo Barby Franco.

Estos últimos protagonizaron un momento muy divertido, en el que además participó la chef del programa Jimena Monteverde, quien con su carisma y sus ocurrencias le suele aportar una cuota de frescura a cada participación en la que interviene.

Mientras la chef del programa le estaba presentando el menú que iban a degustar los invitados y la conductora, Barby Franco le agradeció a Jimena Monteverde por un consejo que le había dado hace un tiempo, sobre su novio, y esto generó una inesperada reacción del abogado, y provocó risas entre toda la mesa de La Noche de Mirtha.

La modelo le dijo a la cocinera: “Jime, el consejo que me habías dado, me está yendo bastante bien”. Juana Viale no dejó pasar este comentario y quiso saber a que se refería la joven: “¿Qué consejo te dio, Barby?”, preguntó súper intrigada la conductora.

Entonces la joven modelo le respondió: “Hace un montón de tiempo, Jimena me había dado un consejo”, pero no quiso entrar en más detalles. Sin embargo, la chef, sin pelos en la lengüa contó lo que le había dicho: “Porque salí con un señor mayor”, y sin más, se retiró de escena.

Totalmente sorprendido por la situación el abogado señaló: “No estuviste muy bien, Jime. Se entendió todo”. Y esto generó risas entre toda la mesa. Mirá el divertido momento:

