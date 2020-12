La muñeca que da positivo en Coronavirus es un éxito en ventas

5 diciembre, 2020 23:26

Crearon una muñeca que da positivo de coronavirus y en pocos días se volvió un gran éxito en ventas y foco de polémica en redes sociales.

El coronavirus ha provocado un antes y un después en muchos aspectos del día a día. Todas las personas de distintos países vieron afectadas a sus rutinas y su forma de llevar las tareas diarias cambiaron por completo. En ese sentido, fueron los más chicos los que se vieron muy afectados por las medidas de prevención.

Siguiendo ese argumento es que una empresa productora de juguetes decidió crear a una muñeca que da positivo de coronavirus y que viene con ella todos los elementos que simulan desde un análisis de sangre hasta uno de los famosos PCR.

El juguete tiene ”cinco zonas” para que los nenes vean cómo son las distintas pruebas diagnósticas que se le hacen a un paciente de coronavirus y puedan ”curarlo” si es que da positivo de COVID-19.

Análisis de sangre, de materia fecal, un ”descontaminador”, un PCR y un ”refresco medicinal” son algunas de las cosas que vienen incluidas con esta muñeca y que están desatando todo tipo de comentarios en redes.

Pese a que muchas personas se mostraron en contra de este juguete, sus creadores señalaron que sirve para que los más chicos ”aprendan a cuidar a alguien” y que es ”una forma de normalizar lo que pasa, perderle miedo a los tests y tomar conciencia de la importancia de cuidar la salud”.

No obstante, la muñeca no está disponible en Argentina y no se sabe si en algún momento lo hará. Por ahora, se puede encontrar en tiendas online que traigan productos desde el exterior a un costo de 60 euros por todo el kit y unos 15 euros extras para la muñeca en sí. Mientras tanto, ya se convirtió en un éxito en ventas en Europa.

