5 diciembre, 2020

Al comienzo del programa de este sábado, Juana Viale chicaneó a Jimena Monteverde y la cocinera no se quedó callada.

El próximo sábado 19 de diciembre Mirtha Legrand volverá a conducir su histórico programa. Será casi 9 meses después de la última vez que estuvo al frente de sus “mesazas”. La expansión del coronavirus a nivel mundial y la declaración de la cuarentena obligaron a la “diva” a quedarse en su casa y su lugar fue tomado por su nieta, Juana Viale.

Todos los fines de semana la joven actriz dirige el ciclo de su abuela y ha sabido llevarlo muy bien. Con buen humor, profesionalismo e imaginación para pensar buenas preguntas, logró que muchos de sus invitados dejen frases que tuvieron repercusión durante varios días.

Otro de los momentos que siempre se destaca de sus programas son los cruces con Jimena Monteverde. Siempre que la cocinera entra en escena para presentar los platos del día, Juana suelta algún comentario irónico o alguna broma que desata la risa de todos.

En este contexto, este sábado, y tras confirmarse que Mirtha Legrand volverá a conducir su programa, todos los que estaban detrás de las cámaras aplaudieron y vitorearon a la actriz. “Muchas gracias, ¿qué voy a hacer cuando no estén? Los voy a extrañar. No sé qué voy a hacer cuando vuelva mi abuela”, agradeció ella antes de invitar a Jimena a acercarse. “Sin ella no hay programa”, bromeó.

Una vez parada al lado suyo, la cocinera aseguró que se había quedado casi sin aire “por la hinchada que te estamos haciendo”. Rápida de reflejos, Juana la corrigió: “Vos me estás haciendo una ‘linchada’, ellos una hinchada”. Ante esto la cocinera no se quedó callada y le dejó una oferta: “Si querés tengo un lugar en la cocina, para cuando venga la señora Mirtha“.

