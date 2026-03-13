La ministra de Salud, Johana Carrizo, junto a la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, visitaron el Hospital Zonal de Andalgalá, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el personal de salud del establecimiento.

Durante la jornada, las autoridades dialogaron con los equipos sanitarios para escuchar inquietudes, analizar el funcionamiento de los servicios y relevar necesidades vinculadas a la organización del trabajo, la infraestructura y el abastecimiento de insumos.

En este marco, la ministra remarcó la importancia de estos espacios de diálogo con los trabajadores del sistema sanitario y señaló, “más que nada son planteos organizativos. Creo que hace falta un poco más de organización y para eso hemos llegado, para generar consensos y que cada servicio pueda trabajar puertas adentro en proyectos específicos de mejora. La idea es escuchar a los equipos, recorrer cada área y acompañar los procesos que permitan seguir fortaleciendo la atención”.

Asimismo, se realizó un recorrido por distintos servicios del hospital, incluyendo el área de farmacia, con el objetivo de evaluar el estado de los insumos y el funcionamiento general del establecimiento.

La visita se enmarca en una agenda de trabajo territorial que busca acompañar a los equipos de salud, conocer de primera mano la realidad de los establecimientos sanitarios del interior y continuar fortaleciendo el sistema público de salud en toda la provincia.