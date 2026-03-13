El Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través del Ministerio de Minería, junto a Catamarca Minera y Energética (CAMYEN) y la compañía estadounidense American Minerals LLC, formalizaron un Convenio Marco de cooperación para la exploración y desarrollo de minerales críticos.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Raúl Jalil y el CEO de American Minerals, Sergio Rotondo, en el marco de la agenda de trabajo que el mandatario provincial desarrolla en EE.UU., y se destacó el valor de esta alianza estratégica que establece las bases de una valiosa colaboración técnico-científica.

Primordialmente, el convenio marco está orientado a identificar y evaluar el potencial de la provincia de Catamarca en tierras raras y minerales escasos en el mundo, que están vinculados a la investigación y desarrollo de aplicaciones de tecnológicas avanzadas, transición energética y defensa.

La vinculación con American Minerals LLC permitirá a la empresa estadounidense compartir con la provincia de Catamarca la experiencia técnica especializada en la concreción de los estudios preliminares, la evaluación de los minerales críticos, la metodología de prospección y la realización de estudios técnicos, muestreos y análisis certificados. Igualmente, American Minerals podrá financiar los estudios preliminares que se realicen dentro de los alcances de este convenio marco.

Por su parte, la provincia de Catamarca aportará la información geológica, los estudios de prefactibilidad, el mapeo geológico y otras acciones similares, en coordinación con otras instituciones como el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Paralelamente, se destacó que la firma del acuerdo marco se produce bajo las posibilidades de la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como así también del Memorándum de Entendimiento suscripto entre la Argentina y Estados Unidos en agosto de 2024 para fortalecer la cooperación en minerales críticos. Además, el acuerdo incorpora cláusulas específicas en materia de responsabilidad social y respeto a los derechos de los pueblos originarios, como así también la posibilidad de realizar convenios comunitarios que incluyan la generación de empleo local preferente y el desarrollo de proveedores.

El gobierno de la provincia y la empresa acordaron además una agenda de trabajo para identificar áreas prioritarias, aprobar programas de estudios preliminares y evaluar la factibilidad de desarrollar convenios específicos de exploración o desarrollo de algunas áreas de interés mutuo.