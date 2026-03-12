Se buscan optimizar la transitabilidad y mejorar la seguridad vial, un trabajo que se desarrolla en forma permanente e ingresa ahora a una fase más intensa.

Tras una etapa de persistentes lluvias, el municipio de la Capital ha puesto en marcha un ambicioso plan de intervención en las principales arterias de la ciudad.

El director de Infraestructura Urbana, Carlos Aguirre, supervisó las tareas que buscan optimizar la transitabilidad y mejorar la seguridad vial, un trabajo que se desarrolla en forma permanente e ingresa ahora a una fase más intensa.

Actualmente, las cuadrillas se encuentran trabajando en la Avenida Legisladores, específicamente en el tramo frente a «La Pirgua». Allí, se realiza una intervención profunda para solucionar problemas históricos de acumulación de agua, que incluye: reconstitución de la carpeta asfáltica, construcción de nuevos cordones, cunetas y badenes de bocacalle para optimizar el escurrido pluvial, finalización del tramo que une las avenidas Belgrano y México.

Asimismo, recordó que la Avenida Belgrano ha sido repavimentada íntegramente y se proyecta continuar con este nivel de obra frente al CAPE y hasta la rotonda del ex Regimiento.

A pesar de los retrasos causados por la humedad del suelo, se ha iniciado un cronograma de reparaciones en sectores críticos definidos como de «urgencia», que se extenderá paulatinamente a todos los sitios donde sea necesario.

Este trabajo, previamente planificado y que se ejecuta en conjunto con Vialidad Provincial, permitirá resolver uno de los aspectos clave del área urbana.

El detalle de las tareas desplegadas muestra hasta hoy los siguientes detalles.

Zonas ya intervenidas: Parque Sur, calle Junín, barrio 920 Viviendas, barrio La Victoria y Parque América.

Zona crítica actual: Cuadrante comprendido entre Av. Güemes, Av. Ocampo, Av. Latzina y Av. Ahumada y Barros (Barrio Achachay).

Al respecto, Carlos Aguirre explicó que las tareas de bacheo requieren que la base esté completamente seca: «El exceso de humedad no nos permite intervenir de forma inmediata porque el material se levantaría rápido. Debemos esperar que el suelo desagote para asegurar un trabajo serio y duradero».

En la jornada de hoy se interviene en:

Calle San Juan al 800

Calle Conesa – Av. Ocampo al Norte

Hipólito Yrigoyen – Primero de Mayo

Av. América Latina

Av. Fiesta el poncho

Calle Gobernador Ferrari

Antinaco

Parque sur

El cronograma para la próxima semana:

Continuación de tareas en los barrios 920 Viviendas, 250 Viviendas y 150 Viviendas.

Intervención sobre Avenida Eva Perón (incluyendo la adecuación de tapas de cloacas elevadas).

Avance en la reparación de la Calle San Juan, donde se prevé utilizar 40 toneladas de material para cubrir aproximadamente 400 metros cuadrados dañados.

El municipio de la Capital recuerda que estas tareas se ejecutan en doble turno (mañana y tarde) para agilizar la recuperación de la red vial urbana.