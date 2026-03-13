La ministra de salud de la provincia, Johana Carrizo, firmó un convenio marco con la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCa, Elina de Buenader, que tiene como finalidad promover instancias de formación profesional para estudiantes de la Tecnicatura en Informática con orientación en mantenimiento de equipos, redes de información y diseño web.

A partir de este convenio, los estudiantes podrán realizar prácticas formativas no rentadas de aprestamiento profesional en la Dirección de Salud Digital del Ministerio de Salud, participando en comisiones de estudio y en actividades vinculadas al desarrollo, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos, infraestructura tecnológica y herramientas digitales utilizadas en el sistema sanitario provincial.

Las tareas serán coordinadas por la Dirección de Salud Digital y supervisadas por profesionales formadores de la Facultad, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica y adquirir experiencia práctica en entornos institucionales.

Cabe mencionar que estas actividades tienen carácter exclusivamente formativo y no generan relación laboral, debiendo los estudiantes cumplir con las normas institucionales y con las obligaciones de confidencialidad respecto de la información a la que accedan durante sus tareas; asimismo, la Universidad garantizará la cobertura de seguros correspondientes para los estudiantes.

Al respecto, la decana Elina de Buenader destacó que “desde esta Facultad, tenemos áreas de cooperación muy importantes, ya que desarrollamos diferentes áreas con un requerimiento que el mundo lleva adelante, como es la transformación digital”.

Asimismo, agregó que “la Facultad tiene un amplio desarrollo en todo lo que es digital y nosotros lo ponemos al servicio, no solo de la comunidad universitaria sino de Catamarca y la región”.

Para finalizar, Buenader destacó que “somos partícipes del desarrollo de la provincia y queremos seguir siendo referentes de la respuesta de la educación superior en la provincia; queremos seguir dando respuesta a la sociedad desde una Universidad pública, gratuita y de calidad”.