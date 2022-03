Charli XCX consigue su primer número 1 en el Reino Unido con “CRASH”, su quinto álbum de estudio, tras éxitos anteriores en el Top 40 con “Sucker” (#15) del 2015, el lanzamiento del 2019 “Charli” (#14) y el nominado al Mercury Prize del 2020 “How I’m Feeling Now” (#33). La artista también encabeza la lista oficial de álbumes en vinilo esta semana, y los formatos físicos representan más del 70% de las ventas totales de su nuevo album en la lista. Esta semana salió a la venta una versión de lujo del mismo, que incluye cuatro temas totalmente nuevos.

El rapero ArrDee, nacido en Brighton y cuyo nombre real es Riley Davies, ha debutado esta semana en el número 2 con su primera mixtape “Pier Pressure”.

Sea Girls son una nueva entrada en el número 3 con “Homesick”. El segundo álbum de indie rock del grupo londinense en el Top 10 del Reino Unido, iguala el pico de su debut de 2020 “Open Up Your Head” (#3). “Homesick” también entra en la Official Vinyl Albums Chart en el número 2.

Completando las nuevas entradas de esta semana en el Top 5, “Torpedo de Feeder” se convierte en el décimo álbum de la banda en el Top 10 en el número 5.

Por otra parte, Sam Tompkins es el segundo nativo de Brighton de Island Records que entra en el Top 10 de esta semana con su primer EP “Who Do You Pray To?” (#7). El disco también entra directamente en el Top 5 de la Official Vinyl Albums Chart en el puesto número 4.

El debut de Becky Hill de 2021, “Only Honest on the Weekend”, vuelve al Top 20 esta semana (#20), entrando de nuevo en la Official Albums Chart gracias a una nueva versión de lujo.

Por último, el cuarto álbum de estudio póstumo de Juice WRLD, “Fighting Demons”, vuelve a entrar en el número 40, de nuevo gracias a un lanzamiento digital de lujo. La última edición del mismo incluye cinco canciones inéditas.

