El Gobierno nacional ratificó este lunes que el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad para menores que cometan delitos, será uno de los temas a debatir durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

La confirmación llegó a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien expresó en su cuenta de la red social X:



“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también será incluida en el temario de las sesiones extraordinarias. Fin”.

De esta manera, la iniciativa se suma a la lista de proyectos que el oficialismo buscará tratar en el período legislativo especial.