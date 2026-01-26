Se lleva adelante una intervención total del corredor comprendido desde Tucumán hasta Avenida Belgrano, con trabajos integrales que apuntan a mejorar la circulación y la infraestructura urbana del sector.

📍 En el lugar estuvimos presentes, donde se destacó especialmente el fuerte trabajo del área de Infraestructura Urbana del municipio, en una articulación clave con Vialidad Provincial, lo que permite avanzar de manera coordinada y eficiente en una zona estratégica de la ciudad.

+

🛠️ Las tareas incluyen mejoras estructurales que buscan optimizar la seguridad vial y la transitabilidad para vecinos y conductores.

🗣️ Desde el área municipal, el secretario de Infraestructura, Javier Varela, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos organismos para lograr una intervención integral y sostenida en el tiempo.

📲 Seguimos en vivo con imágenes exclusivas y toda la información, como siempre, desde el lugar de los hechos.