Conocé los horarios de verano de todos los Servicios Municipales:

Cementerio Municipal
Necrópolis 07:00 a 13:00 hs
Administración y sepelios 07:00 a 19:00 hs
Refacción de nichos 07:00 a 12:00 hs (Lunes a viernes)

Centro de Emisión de Licencias
Lunes a viernes
Atención por orden de llegada 07:00 a 13:00 hs
Turnos online programados 14:00 a 18:30 hs
Pagos únicamente con QR

Centros de Salud Municipales
Madre Teresa de Calcuta / Centro Odontológico Sur / Centro Odontológico Norte
Lunes a viernes
Turno mañana: 07:00 a 12:00 hs
Turno tarde: 14:00 a 19:00 hs

Centro de Diagnóstico Municipal
Turno mañana: 08:00 a 12:00 hs
Turno tarde: 14:00 a 19:00 hs

Sanidad y Salud Mental
Sanidad Municipal / Dispositivos de Salud Mental – Sala Norte y Sala Sur
Lunes a viernes
07:00 a 12:00 hs

Oficinas CERCA
Calle Salta esquina Zurita
Lunes a viernes 07:00 a 19:00 hs
O comunicate al 147

Juzgados Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 12:00 hs

Puntos GIRO
Lunes a sábados
8:00 a 12:00
16:00 a 20:00hs
Domingos
16 a 20hs

Camping Municipal
Martes a domingos
07 a 20hs
Pileta (Turno mañana) Unicamente Colonia
14 a 19 hs público en general

Museos municipalel
Virgen del Valle, Adán Quiroga, Museo de la Ciudad- Casa Caravati
Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs.
Feriados, sábados y domingos de 10 a 20 hs.

Zoonosis
(Maipú Norte esquina Dr. Guzmán Pacheco) – Turnos 3834-791918
Vacunación antirrábica y desparacitación
Del 19 al 31 de enero de 14:30 a 17:30 hs

