El gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro con representantes de Lovol Heavy Industry, una empresa china fabricante de maquinaria pesada que busca posicionar sus productos en la industria local, especialmente en los sectores minero, vial y productivo.

En la reunión, los empresarios presentaron al mandatario provincial y a funcionarios del Ejecutivo el potencial técnico de sus equipos, además de detallar el catálogo de productos disponibles y las líneas de financiamiento que ofrece la firma para su comercialización en el país.

La propuesta contempla la posibilidad de equipar a Vialidad Provincial y al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, con maquinaria de gran escala destinada a obras de infraestructura y desarrollo.

Entre los equipos ofrecidos se destacan maquinarias y camiones para la industria minera, tractores y equipos agrícolas, herramientas para el sector productivo en general y grupos electrógenos de alto rendimiento.

Desde el Gobierno provincial indicaron que se analizará la viabilidad de adquirir nuevas maquinarias a partir de la disponibilidad económica-financiera, en pos de fortalecer el parque de maquinarias para el desarrollo de infraestructura y obra pública en toda la provincia.