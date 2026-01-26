La provincia de Catamarca tendrá participación en la 31° edición de Gulfood 2026, la feria de alimentos más grande del mundo, que se desarrollará del 26 al 30 de enero en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Este evento internacional constituye un espacio estratégico donde se concretan reuniones con potenciales distribuidores y socios comerciales, permitiendo la generación de alianzas estratégicas y la búsqueda de nuevos mercados para los productos provinciales.

La delegación catamarqueña estará integrada por el presidente provisorio del Senado, Ramón Figueroa Castellanos; el senador por Capayán, Gonzalo Ormachea; el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda; y la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Herrera, quienes acompañarán a las empresas locales en esta instancia de promoción internacional.

La participación en Gulfood no solo representa una oportunidad para la comercialización de productos, sino también para conocer tendencias del mercado global, intercambiar experiencias y adaptar la oferta productiva a las nuevas demandas internacionales. En este sentido, la presencia en la feria fortalece el posicionamiento de las pymes catamarqueñas en escenarios de alto nivel competitivo.

En esta edición, Catamarca estará representada por las empresas Agrolunita S.R.L., con su línea de frutas y verduras deshidratadas; Olivas al Mundo, dedicada a la producción de aceite de oliva; y Félix Jerez, productor agropecuario, quienes exhibirán la calidad y el valor agregado de la producción local ante el mercado internacional.