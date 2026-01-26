El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, viajó a Roma donde será recibido en audiencia por el Papa León, para comentarle acerca del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, que se inició el pasado sábado 10 de enero y se extenderá hasta el 11 de mayo de 2027. Este tiempo especial en torno a la figura del Beato Esquiú se desarrolla bajo el lema “Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad” y comprenderá distintas actividades.

Se trata del primer encuentro del Obispo de Catamarca con Su Santidad.

Además, tiene previsto visitar distintos Dicasterios de la Santa Sede.

En Perú

La agenda del Obispo catamarqueño continuará en Perú, donde participará de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el 11 de febrero en Chiclayo, la Diócesis sede del ministerio episcopal (de 2015 a 2023) del entonces Mons. Robert Prevost, actual Papa León.

La presencia de Mons. Urbanč en esta convocatoria internacional obedece a que actualmente ejerce su servicio pastoral como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina.

El Santo Padre eligió como tema para esta Jornada, que este año tendrá carácter solemne, “La compasión del Samaritano: amar llevando el dolor del otro”.