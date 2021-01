La jueza federal de distrito Barbara Rothstein en Seattle ha rechazado este jueves la demanda que Parler interpuso a Amazon por interrumpir sus servicios de alojamiento web.

La red social exigía a Amazon Web Services -AWS-, la plataforma de la compañía de Jeff Bezos que proporciona servicios de alojamiento web, que restaurase sus servicios, argumentando que la represión de Amazon fue impulsada por “animosidad política”. Parler sostenía que “el gigante tecnológico abusaba de su poder e intentaba doblegar a un competidor”.

Sin embargo, Rothstein ha negado a Parler el restablecimiento del servicio: “La Corte rechaza cualquier sugerencia de que el interés público favorezca que se requiera que [Amazon Web Services] sea el anfitrión del discurso incendiario en el que algunos de los usuarios de Parler han participado según muestra el registro”.

“En esta etapa, en la demostración realizada hasta el momento, ni el interés público ni el saldo de la renta variable favorecen la concesión de una medida cautelar en este caso”, añadía, alegando que Parler “no demostró que fuera probable que prevaleciera sobre los méritos de sus reclamos”.

Es decir, la jueza veía poco factible que Parler fuera a eliminar publicaciones que amenacen la seguridad pública, publicaciones por las cuales Amazon tomó la decisión de dejar de dar servicio de alojamiento a la red social. “Amazon tiene derecho a castigar a la compañía por su negativa”, añadía Rothstein.

Recordemos que AWS interrumpió sus servicios a Parler a raíz del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, justificando esta decisión por la falta de moderación de la red social en el discurso de odio.

Al defenderse de la demanda, Amazon consideró el asunto como un simple caso de incumplimiento de contrato. La compañía marcó docenas de publicaciones que abogaban por la violencia, lo que va en contra de sus políticas, y Parler no eliminó las publicaciones, según los abogados de Amazon. Las publicaciones citadas por Amazon incluyen amenazas violentas dirigidas a Jack Dorsey de Twitter, Mark Zuckerberg de Facebook y líderes del Partido Demócrata.

Rothstein estuvo de acuerdo con Amazon y dictaminó que fue Parler, no Amazon, quien violó los términos del contrato. Señaló a los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio y documentaron sus actos violentos en la red social.

No obstante, Rothstein no desestimó la demanda directamente, sino que rechazó la solicitud de Parler de una orden judicial preliminar. Dicho esto, la decisión no augura nada bueno para el futuro de la lucha legal de Parler. En un comunicado, Jeffrey Wernick, director de operaciones de Parler, dijo seguían “confiando” en que finalmente prevalecerían en el caso principal.

Parler ‘ha resucitado’ con la ayuda de una empresa de tecnología rusa, pero por el momento están trabajando para restaurar la funcionalidad.

