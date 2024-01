Música

La hija del icónico rapero fue trasladada de urgencia al hospital tras sufrir un grave derrame cerebral.

El jueves, Cori de 24 años de edad, compartió en su Instagram Stories una serie de fotos de ella en la cama del hospital y con una máscara médica.

“Tuve un derrame cerebral severo esta am (mañana)”, escribió en el post. “Empecé a llorar cuando me lo dijeron. Sólo tengo 24 años ¿qué hice en mi pasado para merecer todo esto?”

Cori, directora ejecutiva de la marca de belleza Choc Factory, padece problemas médicos desde niña. A los seis años le diagnosticaron lupus, una enfermedad de larga duración que puede causar síntomas como dolor muscular, fatiga extrema y dolores de cabeza.

En septiembre del año pasado declaró a la revista People que había decidido sustituir la medicación por remedios naturales: “Dejé de tomar toda la medicación hace unos cinco meses. Estoy haciendo todo natural, todo tipo de hierbas, musgo marino, tés… Así que ahora creo que mi cuerpo está como, vale, este es el nuevo programa y se está acostumbrando a él”, explicó la hija de Snoop.

Y añadió: “A veces siento que no tengo un propósito aquí. Lidio con tantas cosas de salud y siento que la gente realmente no me siente, como si estuviera siendo dramática.”

Snoop comparte a Cori con su esposa Shante Broadus. La pareja también tiene otros hijos: Cordell, de 26 años, y Corde, de 29. El rapero de Drop It Like It’s Hot también tiene un hijo de una relación anterior, Julian, de 26 años.