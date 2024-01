El uso de IPTV en España es legal siempre y cuando el usuario se suscriba a un servicio oficial, que cumpla con la legislación española en materia de derechos de autor. Sin embargo, hay muchos proveedores de IPTV que no cumplen con la normativa, y las organizaciones dedicadas a eliminar este tipo de servicios están cobrando cada vez más fuerza.

La Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) y la Motion Pictures Association (MPA) son dos de las alianzas empresariales más reseñables que trabajan por proteger el contenido protegido por derechos de autor. Algunos de los miembros de estas asociaciones son Sony Pictures, Netflix, Walt Disney Studios, Warner Bros, Universal Pictures, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max, etc.

El esfuerzo de ACE y MPA ha dado lugar a que IPTV de gran alcance cierren en los últimos meses. No obstante, todavía hay muchas webs ilegales que ofrecen contenido con Copyright de forma ilegal. El proceso de eliminación de este material audiovisual por parte de las asociaciones es muy lento, pero ya hay nuevos servicios que están cayendo gracias a su trabajo.

Las nuevas webs de piratería que cierran

Las últimas páginas famosas por el contenido con derechos de autor que proporcionaban que han cerrado han sido uhuseries.com, owlserieshd.com y ahaseries.com. Estos servicios ofrecían al usuario series y películas en streaming gratuitas.

Ahora, en su lugar, las webs muestran un mensaje de parte de ACE dirigido a sus antiguos consumidores, instando al consumo audiovisual responsable. «Ve legalmente –se lee en el sitio-. Hay más de 140 proveedores de contenidos alrededor del mundo que ofrecen acceso legal a tus películas y series favoritas a través de una amplia variedad de dispositivos».

Otros servicios que daban acceso a contenido ilegal y que la ACE y la MPA está bloqueando recientemente son los siguientes:

–filmize.tv

–hinatasoul.com

–anitube.vip

–mixdrop.lol

–mixdrop.club

–uqload.com

–uqload.io

–uupbom.com

–upbam.org

–futemax.la

–sathoshinamoto.com

–futemax.re

–sinalpublico.com

–futemax.ink

–playertv.net

–canales.online

–uupbom.com

–upbam.org

–iptv-sharing.org

–ipfr.tv (M3U)

–autoembed.to

–animension.to

–adjaranet.to

–comando.la

–filmesmega.co

–filmeviatorrents.org

–autoembed.to

–bombuj.si

–watchgameofthrones.co

–animefire.vip

–gdrivelatino.net

–animesonline.in

–cuevana-3.id

–compucalitv.org

–cinecalidad.com.mx

–redecanais.zip

–megatorrentsx.com.br

–megatorrentsx.com

–limontorrents.com

–limontorrent.com

–mmfilmes.me

–gogoanime2.org

–9anime2.com

–animepahe.ru

–animeflix.live

–bstsrs.one

–kickassanime.am

–gozofinder.com

–adjaranet.to

–compucaliTV.org

Además, se espera que este año varias IPTV que emitan contenidos no autorizados, como retransmisiones de partidos de fútbol, cierren en Europa a raíz del nuevo sistema Piracy Shield.

