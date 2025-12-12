El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, realizó una visita al barrio La Esperanza, confirmando la finalización de un ambicioso plan de obras de infraestructura. Gracias a esta intervención integral, más de 600 familias capitalinas se benefician directamente, ya que el barrio ahora cuenta con la totalidad de los servicios esenciales.

Las mejoras concretadas incluyeron asfaltado de 45 cuadras, lo que garantiza conectividad y una circulación fluida. También se instalaron más de 250 luminarias LED, clave para la seguridad y la visibilidad en las calles de la zona junto a la consolidación de redes de agua potable y cloacas, lo que representará una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Durante el recorrido, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, destacó la concreción de los compromisos. «…una vez más hemos cumplido con la palabra empeñada, asegurando que la respuesta positiva de los vecinos motiva a la gestión a seguir trabajando.

Por su parte, el concejal Matías Funes recordó los inicios del proceso, destacando la evolución del barrio. «Es un lugar que queremos mucho, que comenzó con una reunión con vecinos por los certificados de posesión. Se han asfaltado 25 manzanas, se han instalado luminarias LED y hemos hecho arreglos en la plaza», comentó. Funes también mencionó el compromiso de continuar trabajando en la plaza, donde quedan dos mástiles pendientes, y agradeció especialmente a la Mesa de Trabajo barrial por facilitar el proceso.

El intendente Saadi estuvo acompañado por el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; el secretario de Ambiente y Espacio Públicos, Nicolás Acuña; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; y el concejal Matías Funes, entre otras autoridades locales.