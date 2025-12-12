La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital realizó la puesta en valor de la Cabina de Información Turística ubicada en Plaza 25 de Mayo, transformándola en una nueva herramienta de difusión turística innovadora, sustentable, accesible y autogestiva.

Además se anunció las diferentes actividades que se podrán realizar en la temporada de verano 2026 en la ciudad.

Mediante un acto del que participó el intendente Gustavo Saadi, el Secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, el Director de Turismo Gustavo Yurquina, la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, la Secretaria de Gestión Turística de la Provincia, Evangelina Quarín, entre otras autoridades, el público presente participó de sorteos y conoció los detalles de la nueva estructura que permitirá modernizar y agilizar la atención a visitantes y residentes.

El intendente Gustavo Saadi destacó el trabajo de Turismo Capital y resaltó la importancia del sector como polo de desarrollo para toda la provincia: “nos sentimos muy contentos de poder inaugurar esta cabina turística, reciclada, luego de realizar la inversión en el Poncho, pudimos traer el stand a la plaza, con paneles solares para cuidar el medio ambiente y aportándole la inteligencia artificial para un mejor servicio a los vecinos, a las vecinas y también a los turistas que nos visitan”.

En torno a la temporada de verano, agregó “seguimos apostando al turismo, porque sabemos que muchos vecinos y vecinas se quedan aquí en nuestra ciudad y queremos que tengan lugares para ir, actividades para recrearse, para divertirse, para llevar a sus hijos y también para los turistas”. Además agradeció al sector privado por involucrarse en las políticas turísticas: “gracias por acompañarnos todo el año, porque esta articulación entre sector público y privado es clave. Nuestra ciudad es industrial, es de servicios, pero fundamentalmente la economía de la ciudad tiene que ser turística y se viene trabajando muy bien en este sentido, de manera silenciosa, constante y en estos últimos tiempos ya se están viendo los frutos de ese trabajo”.

Destino turístico inteligente

Por su parte, Inés Galíndez resaltó que con la reinauguración de la cabina turística se avanza en el objetivo de transformar a la ciudad en destino turístico inteligente.

Al respecto señaló: “un destino de estas características, es aquel que utiliza al turismo como una herramienta de transformación socioeconómica basada en cinco ejes: la innovación, la tecnología, la gobernanza, la accesibilidad y la sustentabilidad”, destacó.

Agregó que “estamos convencidos que todos los destinos que adoptan este modelo tienen grandes beneficios, como una gestión turística más eficiente basada en datos, una mejor vinculación con el sector privado y la comunidad y mejora la experiencia con el turista haciendo que el destino sea mucho más competitivo. Hemos dado estos primeros pasos hacia ese modelo con un lindo autodiagnóstico las capacitaciones preliminares y también nos hemos adherido, como miembros observadores, a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes. Ojalá podamos seguir avanzando en este proceso para certificar, en los próximos años, como destino turístico inteligente a nivel internacional”.

Lo nuevo

Antonella Rubio dio detalles de la renovada cabina para la cual se reutilizó en un 80 por ciento del stand que el organismo presentó durante la última edición de la Fiesta del Poncho. A tono con el diseño universal que incluye desde el inicio accesibilidad para garantizar la inclusión, cuenta con rampas para el fácil acceso de personas con discapacidad, además tiene energía solar y brinda información útil, práctica y autogestiva en sus diferentes espacios.

El primer espacio consta de un sector autogestivo, en el que mediante el uso de pantallas táctiles los interesados pueden consultar información turística como hotelería, actividades recreativas, el mapa de la ciudad, entre otros servicios. Además, el chatbot o asistente virtual CATU informa de manera rápida y detallada.

En otro espacio, los informantes turísticos brindan información y asesoramiento personalizado. Finalmente, la cabina de experiencia inmersiva y el uso de la Inteligencia Artificial, permite al visitante llevarse un recuerdo original, ingenioso y divertido.

La cabina autogestiva y la atención personalizada funcionarán de lunes a viernes de 8 a 21, y los feriados de 9 a 21. La experiencia IA tendrá disponibilidad programada.

Por su parte, Gustavo Yurquina comentó acerca de las diferentes actividades que podrán realizarse en los diferentes atractivos turísticos durante la temporada veraniega y presentó el video promocional del verano 2026 en la ciudad.