En el marco de las fiestas marianas

El martes 2 de diciembre, en el marco de la Novena en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, se bendijo la imagen de San Miguel Arcángel, ubicada en el cerro que lleva su nombre, en el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle.

Allí, elevado sobre la Gruta de la Morena del Valle, San Miguel nos recuerda su protección y su lucha constante por el bien, invitándonos a confiar en Dios y a caminar con esperanza.

El Cerro San Miguel Arcángel puede ser visitado por todos los peregrinos y fieles que llegan al Santuario; es un lugar de oración, silencio y contemplación.