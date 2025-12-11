Este miércoles se llevó adelante la tercera sesión especial del período Legislativo 2025 del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, oportunidad en la que se tomó juramento a los nuevos concejales del departamento.

Asumió como concejal del circuito Sur el Dr. Tulio Canil, en el circuito Centro Patricia Arreguez y en el circuito norte el Dr. Francisco Acosta, por el Partido Justicialista, por el periodo 2025 – 2029.

Vale la pena descartar que en el caso de Arreguez y Acosta renuevan su banca por un nuevo período.

En el marco de la sesión y siguiendo la normativa, los concejales designaron una una comisión evaluadora de títulos de los nuevos ediles, para dar continuidad y trás un breve cuarto intermedio, se prosiguió con la asunción.

El primero en prestar juramento fue el concejal Francisco Acosta quien estuvo acompañado por familiares, amigos y militantes, le siguió la concejala por el circuito centro Patricia Arreguez y finalmente Tulio Canil, también acompañados por una gran cantidad de vecinos, vecinas y militantes.

Participaron de la asunción la intendenta Alejandra Benavidez, el senador Guillermo Ferreyra, funcionarios municipales y del Concejo Deliberante, la ex Diputada Verónica Mercado, familiares de los ediles, militantes y vecinos.

Luego de la toma de juramento a cada uno de los concejales ingresantes se tomó juramento al presidente del Concejo Deliberante, cuya responsabilidad quedó en manos de Francisco Acosta, al haber obtenido el mayor porcentual de diferencia de votos en las elecciones del pasado 26 de octubre.

Como vicepresidente asumió Tulio Canil, elegido por mayoría del cuerpo.

El cuerpo de concejales quedará integrado por Patricia Arreguez, Valeria Sobrado, Francisco Acosta, Tulio Canil y Néstor Nóblega como integrantes del bloque del Partido Justicialista, y Adrián Acevedo, bloque Juntos por el Cambio.