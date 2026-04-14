TUCUMÁN

La delegación del Senado de Catamarca participó de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande

En un nuevo encuentro que reunió a vicegobernadoras y vicegobernadores de las diez provincias del norte argentino, este martes se llevó adelante en la provincia de Tucumán la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande. En este marco, tanto la Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, como la Cámara de Senadores de la Provincia, mantuvieron una activa y destacada participación.

La senadora Romina Williams, en su carácter de vicepresidenta de la Cámara alta provincial, integró la mesa central de la sesión junto a la presidencia del cuerpo, a cargo del Dr. Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero.

Previo al inicio del plenario, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el encargado de brindar la bienvenida oficial como anfitrión a los miembros de la Junta Ejecutiva y a los presidentes de las cámaras de la región en la Casa de Gobierno de Tucumán.

La delegación catamarqueña, junto al secretario Parlamentario, Franco Dré, se completó con la participación de las senadoras y los senadores Soledad Blas, Mario Gershani, Rodolfo Santillán, Félix Jerez y Débora Romero, quienes formaron parte de las trece comisiones ordinarias donde se analizaron y dictaminaron proyectos de alto impacto para la zona.

Entre las iniciativas impulsadas por Catamarca, se destaca el proyecto para profundizar la declaración de Emergencia Vial en la región y la propuesta de sugerir la incorporación de la Leyenda conmemorativa “2026 – Bicentenario del Natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú (1826 – 2026)” en la documentación oficial del Parlamento, así como también la de declarar de Interés regional la conmemoración del Bicentenario del Natalicio del Beato.

Uno de los ejes centrales de este plenario fue la reunión ampliada con los presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande. Del encuentro participó Roberto José Farías Menéndez, directivo de la Unión Industrial de Catamarca, quien junto a los legisladores provinciales sumó su visión técnica para coordinar estrategias legislativas que protejan el empleo y fomenten la competitividad de las industrias locales frente al complejo contexto económico nacional.

Con esta articulación, el bloque regional busca consolidar un frente común que impulse el desarrollo estratégico, la logística y la reducción de las asimetrías históricas que afectan a todo el norte argentino.