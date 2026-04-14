El municipio pone en marcha una nueva edición de la «Presentación de Buzo 2026», el evento más esperado por los y las estudiantes. Durante varias jornadas, el Polideportivo Capital será el epicentro del color, la música y la alegría estudiantil.

Esta celebración, que ya es un clásico en la agenda joven de la provincia, busca brindar un espacio seguro y organizado para que los egresados de diversas instituciones públicas y privadas puedan mostrar el diseño de sus buzos y camperas.

Cronograma Completo

Para que no te pierdas nada, te detallamos las fechas y las escuelas que protagonizarán cada jornada:

Fecha Instituciones Participantes 24/04 Miguel Cané, La Fray, Hipólito Irigoyen, Apolo N° 50. 28/04 Colegio Nacional, Juan Pablo II, Liceo, El Rodeo, Esc. N° 76, Jorge Newbery. 29/04 Fasta, Cristo Rey, Sec. N° 64, «Bañado de Ovanta». 30/04 Quintana, Galíndez, Enrique Hood, Esc. Técnica Municipal (FME). 06/05 ENCJA, Seminario, Sec. N° 9 (Nueva Coneta), Luis Borges N° 44. 07/05 Pía, Senet, EPET N° 7, Esc. N° 77, ESAE N° 4. 08/05 Carmen, Levene, ESAE N° 3, Montessori, Anexo IV. 13/05 Guadalupe, Sec. N° 45 (Huillapima), Colegio Sor Pierina, Centro Educativo N° 3, Esc. N° 35 (Los Varela), Esc. N° 36 (La Puerta). 14/05 Belgrano, ENET N° 1, Esc. N° 72 (Chumbicha), Estanislao Maldones N° 10, Clorinda Herrera (Chumbicha). 15/05 Virgen Niña, Sec. N° 8 Gob. José Cubas, Juan Chelemín, Regresadas, Consejos Multisectoriales.

Un evento con identidad propia

La presentación de buzos no es solo un desfile; es el resultado de meses de trabajo en equipo de los alumnos, quienes preparan coreografías y temáticas especiales para representar a sus cursos. Desde la organización municipal se espera una concurrencia masiva de familias y amigos que acompañarán a los «Promo 2026» en este paso tan importante hacia el cierre de su etapa escolar.