EL VIERNES 24 DE ABRIL EN LA SALA ERNESTO SÁBATO

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca presenta su acto oficial: «Catamarca milenaria», una propuesta que conjuga literatura, música y raíz cultural catamarqueña. La actividad se realizará el 24 de abril de 19 a 20.30 horas en la sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul, con entrada libre y gratuita.

El centro del acto es la presentación de Trilogía Andina, publicada por El Guadal Editora bajo la Colección Seismiles, que reúne tres poemarios de la escritora catamarqueña María del Rosario Andrada: Huayrapuca, la madre del viento (2014), Suri patitas largas (2015) y Wanaku (2017). Los tres comparten una raíz común: la cosmovisión andina, sus símbolos, sus deidades y su mitología. «Huayrapuca, Suri y Wanaku son símbolos de la cultura calchaquí que se ven en todos lados y al mismo tiempo son deidades», explicó la autora.

Con una trayectoria de más de 13 libros publicados, Andrada es una de las voces más consolidadas de la poesía catamarqueña. Su escritura se inscribe en una saga que tiene antecedentes en obras anteriores como Los cánticos de Otmerón y Los Señores del Jaguar, y que en esta trilogía alcanza una síntesis poderosa: el alma de la cultura de nuestros antepasados, que trasciende los pueblos de toda América Latina, para asentarse en el corazón de quien lo contempla.

El prólogo de Trilogía Andina fue escrito por la escritora e investigadora Hilda Angélica García, quien describe la obra como parte de una «conciencia mítica» que Andrada sostiene a lo largo de toda su trayectoria: una cosmovisión donde la naturaleza, los animales y los símbolos originarios se convierten en lenguaje poético y en acto de memoria. La actividad contará con palabras del editor de El Guadal Editora, Víctor Aybar, y de la propia autora, quien leerá una selección de poemas.

«Catamarcanas»

El acto se completará con el espectáculo Catamarcanas, a cargo de las artistas Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma, con recitados en voz en off de Rosario Andrada. El espectáculo nació del encuentro entre dos artistas catamarqueñas con trayectorias independientes y consolidadas, que confluyen en un repertorio de coplas, vidalas, cuecas, chayas y piezas del cancionero popular, interpretadas con guitarra, bombo y piano.

Itatí es una cantora nacida en Andalgalá con más de 25 años de trayectoria, reconocida por visibilizar a compositores catamarqueños y por sus discos dedicados a mujeres del territorio provincial. Se presentó en festivales como Cosquín, la Fiesta Nacional de la Chaya y el Festival Nacional del Malambo, entre otros escenarios del país. Belén Parma es cantautora y pianista, recientemente elegida artista destacada en la Fiesta Nacional del Poncho, con participación en ciclos como Cantautoras Argentinas en el CCK y el Festival Nacional de Jazz de Santiago del Estero, entre otros.

Esta edición de la Feria Internacional del Libro es especialmente significativa porque la Feria celebra su 50° aniversario con un Pabellón Homenaje dedicado a recorrer cinco décadas de historia, y tendrá a Perú como país invitado de honor. La apertura oficial se realizará el 23 de abril a las 18 horas. La Feria podrá visitarse de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.

Cronograma de actividades de Catamarca en la Feria

24 de abril | Ernesto Sábato – Pabellón azul

19 h Acto oficial de la provincia: Palabras del editor Víctor Aybar, El Guadal Editora — Palabras de la autora María del Rosario Andrada — Espectáculo Catamarcanas, a cargo de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

Sábado 25 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación libro La Danza del Valle | Víctor Aybar (El Guadal Editora)

15.30 hs — Presentación libro El Huevo del Flamenco | Rosario Andrada (Editorial Vinciguerra)

16 hs — Presentación Colección Chinitas: Los ojos de la Ternura y El cielo que nos abarcó | El Guadal Editora — Camila Ortega y Paula Bustamante

18 hs — Espectáculo musical Catamarcanas | Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

Miércoles 29 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Charla Memoria viva: lo que persiste aunque se pierda | Marta Díaz – Diario El Esquiú

17 hs — Charla Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño | director provincial de Antropología Cristian Melián

18 hs — Presentación libro Educación y Esperanza | Nicolás Quiroga

Jueves 30 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Dizque. Leyendas, costumbres, relatos, creencias, mitos y supersticiones | Rodolfo Lobo Molas — (Editorial Phaway, 2025)

17 hs — Presentación de Libro Población y sociedad en Catamarca tardocolonial. Padrón de 1780 | Mgter. Gabriela De la Orden

Viernes 1 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Presentación de libro “Ollitas. Reflexiones sobre la identidad” | Federico Bazán

Sábado 2 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Roma incendiada de verbos | Pilar Carabús

Domingo 3 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación de libro Riendas que sujetan | Gabriel Carrizo

16 hs — Presentación de Libro Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño | Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025)

Jueves 7 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

17 hs — Presentación de libro El último pasajero | César Noriega (Quebracho Editora, 2025)

18 hs — Presentación de libro Archivim sobre Andalgalá | Claudio Balsa

21 hs — Presentación de libro Juicio al sistema educativo argentino | Víctor Leopoldo Martínez

Viernes 8 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama | Rosa Guzmán (Antofagasta de la Sierra)

17 hs — Presentación de videojuego Guardianes de las Coplas | Dirección de Patrimonio Cultural — Arq. Edith Cardoso

Sábado 9 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Espectáculo poético musical Paisaje | Alejandro Acosta y Celina Galera