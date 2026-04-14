Un nuevo caso de Dengue y tres más de chikungunya.

El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer el último parte epidemiológico correspondiente a la Semana 14, comprendida entre el 5 y el 11 de abril, en el que se confirma la detección de nuevos casos de dengue y chikungunya, aunque sin registrar fallecimientos vinculados a estas enfermedades.

De acuerdo al informe oficial, durante el período analizado se notificó un nuevo caso de dengue, lo que eleva a cinco el total acumulado en lo que va de 2026. Los contagios se distribuyen de manera equitativa en distintos puntos de la provincia: uno en Ancasti, uno en Andalgalá, uno en Capayán, uno en Capital y uno en Valle Viejo. Del total, cuatro son considerados autóctonos, mientras que uno permanece bajo investigación para determinar su origen.

En cuanto al chikungunya, se confirmaron tres nuevos casos en la última semana, alcanzando un total de 19 en la presente temporada. La mayoría de los contagios se concentran en la Capital, con 16 casos, mientras que los tres restantes corresponden a Valle Viejo. En este caso, 18 infecciones son de origen local y una fue catalogada como importada.

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron que no se registraron muertes asociadas a ninguna de estas enfermedades en el período informado, lo que representa un dato alentador en el seguimiento de la situación epidemiológica.

No obstante, las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor. En este sentido, recomendaron eliminar recipientes que puedan acumular agua en los hogares y alrededores, así como utilizar repelentes tanto corporales como ambientales para reducir el riesgo de picaduras.

El monitoreo de casos continúa de manera permanente, en un contexto donde se busca contener la circulación viral y evitar brotes de mayor magnitud en la provincia.