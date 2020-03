11 marzo, 2020 16:55

La China Suárez compartió una serie de fotos en las que toma helado junto a Magnolia. Pero parece que la pequeña tuvo un inconveniente al hacerlo.

La China Suárez y una foto de Magnolia con un helado pegado en la cabeza: “Le encanta mezclar frutas”

Si bien en un principio no solía publicar fotos de Rufina o Magnolia, ahora la China Suárez comparte con sus seguidores muchos momentos que vive junto a las niñas. Esta vez, posteó una serie de fotos en las que aparece tomando helado junto a su hija menor.

“Cuando no diluviaba. A Magnolia le encanta mezclar frutas como a mí. Probamos otra receta de helado”, fue lo que escribió la actriz junto a la publicación. En la primera de las fotos, tomada desde arriba, se ve a la pequeña sentada en su cochecito y comiendo un helado de palito.

La actriz compartió una serie de fotos de Magnolia tomando helado.

Luego Magnolia terminó con el helado pegado en la cabeza, y la China Suárez no dudó en fotografiar ese momento, que incluyó en la publicación. También hubo helado para la actriz, que se sacó una selfie tomándolo.

Magnolia terminó con el helado pegado en su cabeza.

La publicación superó rápidamente los 68 mil likes y cientos de seguidores le dejaron sus comentarios. “Que lindo ese pelo pegoteado jajaja hermosa”, “Frutas con pelos jaja”, “El helado de frutas y las propiedades capilares”, son algunos de los que se pueden leer en el posteo.

La China también se sacó una foto tomando helado.

Hace ya varias semanas que la actriz que dio vida a Raquel en ATAV, está en el centro de varias noticias. Y es que muchos hablan de que está esperando su tercer hijo, el segundo que tendría con Benjamín Vicuña.

Una de sus últimas declaraciones ante los medios fue en el aeropuerto de Ezeiza, donde la entrevistaron y declaró: “¿Para qué me preguntan si ya lo confirmaron en todos lados? Está todo bien… no quiero confirmar nada porque no me gusta sentirme presionada”. En esa ocasión, quien también habló fue Benjamín Vicuña:

