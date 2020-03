El ciudadano medio sabe que el futuro pasa por el 5G, percepción no obstante aún envuelta en lo difuso al no saber muy bien en qué se traducirá. A su vez, esta tecnología se asocia por defecto a los avances que, conforme la red se extienda y supere la fase inicial, llegarán a los dispositivos móviles. No obstante, las posibilidades en cuanto a las comunicaciones y a la velocidad de la transmisión de datos son amplias en muchos otros sectores, incluso en los que a priori no se repara. Por ejemplo, en la ganadería.

La imagen de una vaca con una pulsera de actividad en versión rumiante resulta tan chocante como curiosa, y no solo es que tenga sentido, sino que en una granja Suiza trabajan para que con el tiempo la funcionalidad pueda usarse en el día a día. Los investigadores prueban un sistema de monitorización de ganado basado en un dispositivo colocado en el cuello de las vacas que registra su salud y comportamiento y su producción de leche.

Unas vacas de la granja de Agroscope en Suiza (Sunrise/Huawei) Unas vacas de la granja de Agroscope en Suiza

Como recogió Bloomberg en un artículo, Alexander Lehrmann, alto directivo de Sunrise, lo definió como un “Fitbit para vacas”. Englobado en el denominado Smart Farming, el proyecto escenifica una de las variadas vías de colaboración entre dos socios estratégicos como la mencionada compañía suiza de telecomunicaciones y el gigante chino Huawei.

El llamativo aparato, la evolución tech del clásico cencerro, se utiliza en las instalaciones de Agroscope, centro suizo dedicado a la investigación en el marco agrario y ganadero, en Tänikon, pueblo del cantón de Thurgau. Las antenas 5G posibilitan la recopilación de datos en tiempo real de las cámaras instaladas en la granja y del ‘Fitbit vacuno’.

Los datos se consultan y analizan en una aplicación que permite a los granjeros saber lo que sus animales hacen en todo momento, ya que los ‘cencerros’ ofrecen información relativa a su comportamiento, localización y producción lechera.

La gestación y el periodo de celo

Huawei explica que la dinámica entraña utilidad para controlar el proceso de gestación de las vacas, lo que reduce los chequeos veterinarios al respecto. Asimismo, en lo relativo al comportamiento monitorizado, el registro de las rumiaciones y de los movimientos favorece la detección del momento en el que el animal está en celo.

Drones para las cosechas

Más allá de las vacas, la colaboración de Sunrise y Huawei dentro del smart farming y el green 5G también se manifiesta en el uso de drones que ofrecen datos en tiempo real sobre el estado de las cosechas. Por ejemplo, la concentración de nitrógeno en el aire para saber qué zonas del campo necesitarían fertilizante.