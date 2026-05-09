Con el objetivo de profundizar la transformación digital en todos los sectores sociales, la Secretaría de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de la Capital, a través del Nodo Tecnológico, puso en marcha un programa integral de formación destinado a los agentes de la Policía de la Provincia y del IES Policial.

Esta iniciativa estratégica, que cuenta con el aval académico de la UNCA, surge a partir de los lineamientos de un convenio colaborativo orientado a dotar de conocimientos tecnológicos a efectivos actuales y futuros miembros del cuerpo, promoviendo el fortalecimiento de la seguridad pública y la responsabilidad intergeneracional. A través de este trayecto, se impulsa la instrucción de agentes capaces de anticipar riesgos en el entorno digital y garantizar un servicio eficiente de manera permanente.

Como parte del compromiso asumido, el Nodo Tecnológico provee la infraestructura edilicia, el material didáctico y los dispositivos necesarios para optimizar un aprendizaje que busca, primordialmente, brindar herramientas operativas para un desempeño más ágil en la atención a las y los comprovincianos.

Este despliegue no solo apuesta a la eficiencia y productividad, sino que motiva el desarrollo profesional de los agentes mediante trayectos académicos que potencien sus habilidades personales y otorguen certificaciones oficiales válidas para acreditar competencias en los respectivos ascensos internos dentro de la fuerza policial.

La formación ha sido diseñada de manera segmentada para responder con precisión a las necesidades de cada área operativa. De este modo, los suboficiales en proceso de ascenso y jefes reciben instrucción avanzada en Paquete Office, Gestión Documental Electrónica (GDE), Inteligencia Artificial y Mapeo Digital aplicado al análisis logístico del delito.

Por su parte, en las escuelas de Cadetes y del Servicio Penitenciario, el trayecto incluye desde introducción a la informática hasta técnicas de oratoria e IA aplicada al estudio. Asimismo, el personal administrativo completó con éxito capacitaciones en Excel Básico para optimizar las tareas de gestión y despacho interno.

Tras haber finalizado la primera etapa destinada a Cabos Primeros, el Municipio continúa trabajando articuladamente con las instituciones del medio para dar continuidad a estos trayectos formativos.

El Nodo Tecnológico, fue una de las grandes apuestas hacia la economía del conocimiento. El proyecto iniciado en la gestión del actual gobernador al frente del municipio se finalizó durante el mandato del intendente Gustavo Saadi apunta a una mejor capacitación tecnológica de los y las vecinas de la Capital dotando a las fuerzas de seguridad de herramientas que permitan impactar directamente en una mayor protección y bienestar para todos los vecinos.