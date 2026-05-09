La Secretaría de Salud de la Capital, bajo la dirección de la Dra. Ana Fernanda Lagoria, dio inicio a las actividades enmarcadas en la Semana de Acción contra los Mosquitos 2026 mediante un despliegue territorial de la Brigada de Dengue “Mosquito Cero”.

Durante la jornada inaugural, el equipo técnico estuvo presente en la Peatonal Rivadavia, donde llevó adelante tareas de concientización y prevención junto a vecinos y vecinas, brindando información clave sobre la importancia de eliminar criaderos para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Bajo la premisa de que «sin mosquito no hay dengue», desde el área de salud se remarcó que la prevención es una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad.

En este sentido, la Dra. Lagoria destacó la importancia de sostener estas acciones durante todo el año y doblar los esfuerzos de la gestión municipal con el trabajo preventivo en los hogares.

Entre las principales recomendaciones, se instó a los vecinos a mantener hábitos de cuidado permanente como eliminar recipientes que acumulen agua, limpiar canaletas, tapar tanques y renovar frecuentemente el agua de bebederos y floreros, eliminando cualquier objeto en desuso que pueda convertirse en un foco de reproducción.

Finalmente, el municipio recordó que la lucha contra el mosquito requiere del compromiso de cada familia para reducir efectivamente los riesgos de transmisión en toda la Capital.

A través de estas estrategias de promoción y cuidado en espacios públicos y barrios, se busca fortalecer un entorno más saludable mediante medidas simples pero fundamentales. Con el esfuerzo conjunto entre el municipio y los ciudadanos, la Capital continúa trabajando para ser una ciudad protegida y libre de mosquitos.