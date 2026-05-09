El diputado opositor participó de “Santo y Pecador” y dejó fuertes definiciones sobre el clima político en la Cámara de Diputados. Cuestionó la postura de Javier Galán, habló de “telenovela” dentro del recinto y marcó diferencias con el oficialismo provincial.

El inicio del nuevo período legislativo en la Cámara de Diputados de Catamarca ya comenzó con fuertes cruces políticos. En ese contexto, el diputado provincial Tiago Puente participó del programa “Santo y Pecador”, conducido por José Echevarría, y dejó una serie de declaraciones que rápidamente generaron repercusiones.

Considerado uno de los dirigentes más duros de la oposición, Puente se refirió a la situación que involucra al diputado Javier Galán y fue categórico al señalar que “Galán no es ninguna víctima” y que “nadie lo quiere correr de la Cámara”.

El legislador también cuestionó el clima que se vive actualmente dentro del recinto y definió como “una telenovela” los episodios vinculados al ingreso y las diferencias políticas entre Galán y Navarro.

En otro tramo de la entrevista, Puente dejó una definición que apunta directamente al funcionamiento interno de la Legislatura al remarcar que “está prohibido llevar empleados de la Cámara a trabajar en negocios privados”, en clara referencia a situaciones que hoy forman parte de la discusión política alrededor del diputado Galán.

Además, sostuvo que algunos planteos que hoy intenta instalar Galán respecto al caso del exministro Juan Carlos Rojas ya habían sido impulsados anteriormente por sectores opositores. Allí recordó las movilizaciones, los reclamos públicos y el acompañamiento al pedido de jury contra el fiscal Laureano Palacios realizados tiempo atrás.

Sobre el final, el diputado volvió a marcar distancia con el oficialismo provincial y cuestionó parte de la agenda legislativa impulsada por el Gobierno, especialmente en temas vinculados a minería y transparencia institucional.

Con declaraciones directas y tono confrontativo, la entrevista dejó en claro que el año parlamentario recién comienza, pero ya muestra un escenario atravesado por fuertes disputas políticas dentro y fuera del recinto.