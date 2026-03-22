En el marco del Plan Integral de Recuperación Vial, la Municipalidad de la Capital inició una intervención profunda sobre la Avenida Mariano Moreno. la obra contempla la renovación total de 1.400 metros lineales en ambas manos, lo que permitirá devolverle a esta importante arteria la fluidez y seguridad necesarias para el alto tránsito que soporta diariamente.

Cabe destacar que, para asegurar una obra duradera y de alta calidad, el equipo de Infraestructura Urbana ejecuta un proceso en dos etapas críticas: uno de ellos consiste en el retiro mecánico de la capa de rodamiento deteriorada. este raspado es esencial para nivelar la superficie y preparar la base para el nuevo material. por otro lado, se aplica una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente, diseñada para garantizar una mayor resistencia al peso y a las inclemencias climáticas.

Esta obra se diferencia de los operativos de bacheo diario, ya que representa una puesta en valor estructural de la avenida. al finalizar los trabajos, los vecinos contarán con una vía totalmente renovada, optimizando los tiempos de traslado y reduciendo el riesgo de accidentes.

Desde la Municipalidad se solicita circular con precaución en la zona y respetar la señalización de obra mientras se completan estos trabajos fundamentales para el bienestar de los vecinos.