El Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en la provincia y autorizó una actualización del 27,83% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente provincial de la tarifa que remunera el servicio de distribución de energía. La medida fue formalizada a través de la Resolución Ministerial N° 99, que autoriza a Energía de Catamarca SAPEM a aplicar los nuevos valores.

La resolución oficial establece que el incremento corresponde al período marzo-abril de 2026 y aprueba los cuadros tarifarios que comenzarán a regir tras su publicación. En los fundamentos del expediente, el propio Ministerio valida el pedido de actualización formulado por la distribuidora y confirma que el factor de ajuste aplicado sobre los cargos VAD vigentes es de 27,83%.

Aunque el Gobierno provincial presenta este ajuste como una actualización del componente local, el impacto real sobre la boleta final no se limita al VAD. La suba provincial se agrega a los aumentos nacionales en generación y transporte de la energía, en un contexto además atravesado por la quita de subsidios dispuesta sobre distintos segmentos de usuarios. De este modo, la presión sobre las facturas no responde a un solo factor, sino a una acumulación de aumentos que golpea de lleno a hogares, comercios y pequeños usuarios.

En ese escenario, las familias de menores ingresos aparecen entre las más expuestas. Si bien la resolución distingue categorías y niveles de consumo, el nuevo esquema profundiza un proceso de encarecimiento sostenido del servicio eléctrico, con mayor impacto sobre quienes ya venían destinando una parte cada vez más importante de sus ingresos al pago de servicios. Para muchos hogares, especialmente aquellos alcanzados por la reducción de subsidios, el incremento acumulado puede traducirse en subas muy severas respecto de lo que venían pagando.

El expediente también deja constancia de que durante la audiencia pública hubo cuestionamientos de usuarios, representantes de sectores productivos y entidades intermedias por el efecto del aumento sobre la economía familiar, el comercio y la actividad económica. Aun así, el Ministerio resolvió avanzar con la aprobación del nuevo cuadro tarifario solicitado por la empresa distribuidora.

Con esta decisión, queda oficialmente confirmado un nuevo incremento de la energía en Catamarca, con un dato central: la Provincia autorizó un aumento del 27,83% en el VAD, que se monta sobre el esquema nacional de mayores costos y menor cobertura de subsidios, agravando el impacto sobre el bolsillo de los catamarqueños.