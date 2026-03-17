La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca solicitó a los jubilados provinciales que verifiquen en sus recibos de haberes de ANSES los descuentos correspondientes a los seguros vinculados al sistema previsional.

Desde el organismo indicaron que es importante controlar que figuren los dos descuentos, seguro de vida y seguro de sepelio, y que los montos estén actualizados tras la reciente modificación de las coberturas.

Esta verificación permite confirmar que las pólizas se encuentran activas y garantizar el cobro de los capitales actualizados.

Para consultas o mayor información, los beneficiarios pueden comunicarse al correo ccyppseguro@gmail.com o por WhatsApp (solo mensajes de texto) al 383 4898559.