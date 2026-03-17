El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) resolvió en asamblea aceptar la propuesta salarial presentada por la Municipalidad de la Capital, en el marco de las negociaciones paritarias. El acuerdo será formalizado este martes al mediodía.

Según trascendió, la oferta contempla un incremento del 15%, que se aplicará en tres tramos acumulativos: un 5% a cobrar en abril, otro 5% en junio y un 5% adicional en agosto.

A este esquema se suman montos fijos que se incorporarán al salario de $50.000 a percibir en abril y otros $50.000 distribuidos en junio ($40.000 más $10.000). De acuerdo con lo informado, estos adicionales pasarán a integrar el haber mensual de los trabajadores.

En cuanto a las asignaciones familiares, se acordó una actualización significativa. El monto por hijo pasará de $600 a $10.000, mientras que en el caso de hijos con discapacidad ascenderá a $20.000.

Con la aplicación de estos incrementos, la categoría más baja —sin adicionales ni horas extras— alcanzaría en julio un salario de aproximadamente $1.200.000. En tanto, la categoría 11 pasaría de percibir $1.500.000 a $1.800.000.

Finalmente, las partes acordaron retomar las negociaciones en agosto para discutir la pauta salarial correspondiente al segundo semestre.