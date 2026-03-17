En el marco del Mes de la Memoria y a 50 años del último Golpe de Estado Cívico Militar, se llevó a cabo la primera jornada del ciclo “Cine por la Memoria”, organizado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos.

La actividad tuvo lugar el lunes 16 en el espacio CATA, donde se presentó el ciclo “La Fe Perseguida”, con la proyección de los cortometrajes “Los Curas de Chamical”, “Wenceslao Pedernera” y la película “Padre Angelelli, el Obispo del Pueblo”.

Las producciones invitaron a reflexionar sobre el compromiso de sectores de la Iglesia con las luchas populares y la persecución sufrida durante la última dictadura.

La jornada estuvo acompañada por la intervención artística del cantor y poeta riojano Carlos Ferreyra, hermano de desaparecidos, quien aportó sensibilidad y emotividad a través de la poesía.

Durante su participación evocó versos de Pablo Neruda: “Canto todo lo que sabía, los versos, los romances de amor de los campesinos. Hermano mío, cantaste por todos nosotros…”, en una interpretación que resignificó la voz colectiva de los pueblos frente al silencio impuesto por el terrorismo de Estado.

También interpretó versos del poeta riojano Eloy López, atravesados por la memoria, la cultura y la resistencia.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor “Pocho” Brizuela, destacó que las producciones proyectadas “dan el sentido de lo que hoy conmemoramos”, y reflexionó sobre el contexto histórico en el que “todo lo que no era dictadura era considerado subversivo”, habilitando la persecución y desaparición de personas.

Asimismo, remarcó el rol de figuras como Monseñor Enrique Angelelli, señalando la persecución a sectores de la Iglesia comprometidos con el pueblo.

En su intervención, también advirtió sobre los riesgos actuales en materia de derechos humanos y llamó a sostener los valores colectivos: “el veneno del odio construye soledades”, afirmó, al tiempo que propuso recuperar el legado de Angelelli como un camino de esperanza, encuentro y solidaridad.

La jornada reafirmó la importancia de generar espacios de memoria que, a través del arte y el testimonio, permitan reflexionar sobre el pasado reciente y fortalecer el compromiso con la democracia.

En el marco del Mes de la Memoria las actividades continúan el miércoles 25 de marzo, desde las 20 horas, en el Cine Teatro Catamarca donde se proyectará la película 1985, un aclamado drama histórico dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Estas propuestas están abiertas a la comunidad, promoviendo la construcción de una memoria activa, el respeto por los derechos humanos y la defensa permanente de los valores de Memoria, Verdad y Justicia.