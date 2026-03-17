ESTE JUEVES, CON FERIA, TALLERES Y DEMOSTRACIONES EN VIVO

En el marco del Día Internacional del Artesano, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección de Artesanías, organiza una jornada especial en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613. La actividad se desarrollará durante el jueves 19 de marzo, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Uno de los ejes de la jornada será la feria artesanal, que se instalará en las galerías del segundo patio de CATA y reunirá a alrededor de 14 artesanos y artesanas de distintos rubros, entre ellos madera, textil, cerámica, cuchillería, fibra vegetal, joyería y productos regionales. La propuesta busca visibilizar el trabajo de los creadores locales, poner en valor sus saberes y acercar al público a las distintas expresiones de la artesanía catamarqueña.

Además, a partir de las 9 horas, la artesana Estela Moreno dictará un taller de modelado en arcilla roja en el CATA Lab. Los participantes trabajarán a partir de una consigna sencilla: modelar un mate o pequeño recipiente incorporando un rostro en relieve como primera aproximación al trabajo escultórico. La actividad está pensada para quienes quieran tener un primer acercamiento a la cerámica, explorando técnicas básicas de modelado, forma y volumen. Las inscripciones se realizan por WhatsApp al +54 9 3834 99-2825.

Demostraciones en vivo

A lo largo de toda la jornada, el público podrá presenciar demostraciones de tres oficios artesanales. Por la mañana, de 9 a 14 horas, en el centro del segundo patio, el artesano Gerardo Quijano mostrará el trabajo en madera: la elaboración de bateas, cucharas y piezas utilitarias mediante técnicas tradicionales de carpintería artesanal. Con más de 20 años de trayectoria, Quijano es referente en muebles de campo de estilo rústico vinculados al ámbito rural.

Por la tarde, de 15 a 20 horas, en el mismo espacio, el artesano Solano Condori realizará una demostración de cestería en simbol, compartiendo el proceso de preparación de la fibra y las técnicas de tejido para la elaboración de canastos y piezas tradicionales. En simultáneo, en el CATA Lab, la artesana textil Fernanda Di Natale trabajará en telar en vivo, mostrando el proceso de tejido y explicando cómo se construyen las distintas guardas y diseños de la tradición textil.