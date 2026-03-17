El Ministerio de Salud de la provincia informa a la población que a partir de hoy, martes 17 de marzo, se encuentra disponible la vacuna Qdenga para completar con segunda dosis el esquema de vacunación contra el dengue.

Las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna durante la campaña 2024-2025, y aún no hayan recibido la segunda dosis, deben acercarse para completar su esquema de vacunación, ya que es fundamental para lograr una mejor protección contra el dengue.

En Capital, los vacunatorios habilitados para aplicar esta dosis son Caps Dr. Carlos Bravo, Caps Dr. Edgardo Acuña, Centro Sanitario Valle Chico, Maternidad Provincial 25 de Mayo, Hospital San Juan Bautista y Vacunatorio Central.

También, en Valle Viejo el vacunatorio del Hospital Dr. Dermidio Herrera y en Fray Mamerto Esquiú en el Hospital San José de Piedra Blanca.

Asimismo, se informa que se continúa aplicando primera dosis a la población objetivo de 15 a 59 años, con o sin cobertura social, sin pedido médico ni turno previo, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.