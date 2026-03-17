Entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo, se llevó a cabo un nuevo retiro de varones del movimiento Entretiempo, en la casa de oración de las Hermanas del Instituto Amigas y Amigos en el Señor Jesús, ubicada en La Higuera, departamento Paclín.

Los organizadores destacaron que es la primera vez que una convocatoria de este tipo tiene lugar en el interior catamarqueño, ya que las ediciones anteriores, tanto de varones como de mujeres, se concretaron en Capital.

En esta oportunidad, se contó con 29 participantes provenientes de comunidades de Paclín, Capital y Los Altos, a quienes se sumaron los integrantes del equipo organizador conformado por gente de Paclín, Capital, Pomán, Belén y algunos miembros del movimiento de Buenos Aires, totalizando cerca de 50 personas comprometidas con este servicio.

Durante la preparación y el desarrollo de las jornadas se contó con el asesoramiento y el acompañamiento del padre Martín Brizuela, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, con sede en La Merced, departamento Paclín, anfitriona del encuentro.

El sacerdote destacó la valiosa colaboración de la comunidad de Paclín y otras, que ayudaron con los alimentos y el material necesarios. “Muy generosamente han colaborado y les agradecemos de corazón por su aporte para poder concretar este servicio a los hermanos que llegaron a revisar sus vidas a la luz de la fe, para proyectarse en el camino que vienen transitando”, dijo.

¿Qué es Entretiempo?

Se trata de un retiro espiritual católico abierto a todos, que ofrece un espacio donde cada persona puede rever su “Primer tiempo” (su historia de vida), vivir profundamente el amor de Dios, y así proyectar un “Segundo tiempo” con esperanza.

Se realiza separadamente para varones y mujeres de entre 35 y 65 años de edad, y comprende diversas actividades como charlas, momentos de reflexión, oración y descanso, entre otras.

En definitiva, Entretiempo significa parar la pelota para ver cómo vengo jugando mi Primer Tiempo y definir hacia dónde quiero jugar el Segundo Tiempo de mi vida.